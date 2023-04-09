ВСУ ликвидировали еще 470 окупантов, уничтожено 14 беспилотников – данные Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 470 военнослужащих государства-агрессора России. Так, общее количество потерь в живой силе вражеской армии с самого начала полномасштабного вторжения уже достигло 178 150 окупантов.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 9 апреля. Кроме того, защитники Украины утилизировали десятки вражеской техники.

В частности, путинская армия уменьшилась на 4 боевых бронированных машин (в целом за время полномасштабной войны 7024), 13 артиллерийских систем (2740), 14 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2312), 3 единицы автомобильной техники (5602) и 5 309).

Кроме того, за период с 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2023 года Силы обороны "денацифицировали":

– 3636 танков;

– 533 РСЗО;

– 282 средства ПВО;

– 307 самолетиков;

– 292 вертолета;

– 911 крылатых ракет;

– 18 кораблей и катеров россиян.

Напомним, по данным аналитиков проекта Oryx, Россия в войне против Украины потеряла уже более 10 тысяч единиц военной техники. Среди них 6472 единицы техники были уничтожены, 304 – повреждены и еще 394 единицы захватчики просто бросили на поле боя.

В то же время украинские защитники потеряли втрое меньшее вооружение, чем оккупанты. Кроме того, ВСУ "затрофеили" 2834 единиц техники противника.

Накануне в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские бойцы уничтожили очередной российский беспилотник Supercam Николаевской области. Такие БПЛА предназначены для ведения аэрофотосъемки для создания карт, а также для воздушного мониторинга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Бахмуте защитники страны показали, как уничтожают и пленяют захватчиков. Спецназовцы ликвидируют врага с помощью минометов, стрелкового оружия и гранатометов. Также по позициям захватчиков прилетают ударные БПЛА;

– также воины-артиллеристы ВСУ продемонстрировали очередной мощный удар по врагу под Бахмутом, в результате которого были уничтожены БМП и полевой склад боеприпасов оккупантов.

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