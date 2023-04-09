Украинские морпехи ликвидировали оккупантов, которые "забежали на огонек". Видео

Защитники Украины показали точный удар по вражеской живой силе в Донецкой области. Российские оккупанты пытались спрятаться, но у них ничего не получилось.

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Захватчики получили по заслугам, а "вторая армия мира" потерпела потери. Соответствующий ролик обнародовала пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины в Facebook-аккаунте 9 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прицельный удар по месту, которое оккупанты хотели сделать своим укрытием, совершили артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского.

Живая сила противника пряталась во дворах покинутых домов. За российскими солдатами следил украинский дрон.

Пресс-служба пошутила, что оккупанты удачно забежали "на огонек" наших артиллеристов.

Яркий взрыв был сильным – дом, захваченный врагом, загорелся. У военнослужащих страны-агрессора не осталось никаких шансов.

В ВМС ВСУ написали, что украинские морпехи "неустанно продолжают минусовать р*шистов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети появилось новое видео от 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Воины уничтожили БМП и полевой склад боеприпасов противника под Бахмутом.

– Силы обороны устроили мощную "бавовну" на юге. Защитники уничтожили наблюдательный пункт, технику и живую силу врага.

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