''Тела ликвидированных лежат в несколько слоев'': лейтенант из батальона ''Волки Да Винчи'' рассказал о боях за Бахмут и огромные потери РФ

Бои на Бахмутском направлении фронта на протяжении нескольких месяцев остаются одними из самых ожесточенных в Донецкой области. А в самом Бахмуте солдаты ВС РФ, которые не оставляют попыток взять город под полный контроль, не забирают с поля боя своих ликвидированных товарищей.

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Труппы захватчиков там, без преувеличения, лежат в несколько слоев. Об этом в интервью Radio NV рассказал лейтенант ВСУ Александр Ябчанка, который служит в батальоне "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады (чтобы прослушать видеоинтервью, доскролльте новость до конца).

По его словам, бои в Бахмуте интенсивные, но если сравнивать с предыдущим периодом, с начала апреля их интенсивность снизилась. Он подчеркнул, что такая же была разве что прошлым летом.

Воин говорит, что войска РФ стянули под город все, что имели, и атакуют украинские позиции ствольной артиллерией, танками, противотанковыми гранатометами и т. д. На этом участке продолжаются постоянные атаки, в ходе которых враг пытается выбить бойцов ВСУ с позиций.

"Пока что, уже месяц, у них это получается так себе, мягко говоря. Если откровенно и буквально, они просто устилают своими телами нашу землю. Есть места, где их трупы лежат в несколько слоев. Это без преувеличения", – пояснил Ябчанка.

Он добавил, что в одном месте, через которое оккупанты чаще всего пытаются штурмовать украинские позиции в Бахмуте, они буквально лезут поверх тел своих товарищей. Несмотря на многочисленные потери, захватчики все равно идут в штурмы.

"Мы их уничтожаем, а они лезут. То есть эти так называемые "мясные" волны – это правда, это происходит, и я это вижу. Я в составе подразделения и оператор БПЛА. Но, учитывая, что, к сожалению, мы тоже несем потери, а линия, за которую отвечаем, от этого не уменьшается, я сейчас больше занят непосредственно работой на позиции, чем управляю БПЛА. Хорошо, что у нас достаточно людей, хорошо управляющих дронами", – признался лейтенант ВСУ из батальона "Волки Да Винчи".

В то же время подчеркнул, что наши потери несопоставимы с теми, которые терпит враг. По его словам, линия фронта на Бахмутском направлении не уменьшается и защитники продолжают держать оборону.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что войска РФ перешли к "сирийской тактике". Военачальник посетил самые горячие участки фронта и рассказал о ходе боев за Бахмут.

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