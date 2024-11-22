Россияне казнили возле Угледара пятерых украинских пленных: в ОГП начали расследование. Фото

Российские оккупанты снова расстреляли пленных украинских защитников. Очередное военное преступление захватчики совершили 2 октября этого года.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. По факту начато досудебное расследование.

По оперативным данным, во время штурма позиций украинских защитников вблизи Угледара Донецкой области оккупанты захватили в плен пятерых украинских бойцов.

Одного из безоружных военнопленных российские террористы убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматов вывели на дорогу, где тоже расстреляли.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – напомнили в Офисе генерального прокурора.

По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, недавно стало известно, что 10 ноября на Покровском направлении российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных. Под дулами автоматов они заставили пленных раздеться и провели обнаженными через лесопосадку, где и расстреляли.

А 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

Перед этим оккупанты казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ.

В американском Институте изучения войны отметили, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, количество расстрелов украинских военнопленных российскими оккупантами увеличивается с каждым месяцем. На сегодняшний день зафиксировано 177 таких случаев, по этим фактам открыты уголовные производства.

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