Вблизи Селидового россияне расстреляли двух пленных бойцов ВСУ: что известно

Вблизи Селидова российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников. Очередное военное преступление россияне совершили 18 октября.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. Начато досудебное расследование.

По оперативным данным, 18 октября в 14:38 российские оккупанты, штурмовавшие лесопосадку близ города Селидово в Покровском районе, захватили в плен двух украинских военнослужащих.

Захватчики положили безоружных военнопленных лицом вниз. При этом они ногами прижимали пленных к земле, удерживали их в таком положении какое-то время. А потом просто расстреляли их в упор из автоматов.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, недавно стало известно, что российские военные казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском институте изучения войны отмечают, что подобные случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

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