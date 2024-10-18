Печальная статистика: омбудсмен рассказал, сколько пленных бойцов ВСУ убили российские военные

Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

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Об этом в эфире Radio NV в пятницу, 18 октября, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что всегда обращается в Международный комитет Красного Креста и ООН для зафиксирования совершения россиянами военных преступлений.

"Насколько мне известно, по информации от ОГП, что уже зафиксированных случаев расстрелов россиянами украинских военнопленных больше 100. Общее количество зафиксированных украинских военнопленных, которых россияне казнили, 102 на данный момент", – сказал он.

По словам омбудсмена, на самом деле случаев смертной казни защитников Украины врагом может быть гораздо больше, однако нет механизма официально подтвердить эту информацию.

"Когда зафиксировал украинский дрон сверху действия россиян, они идентифицированы, это можно делать. А когда информация получена от источников, которые нужно дополнительно верифицировать, по крайней мере, нет видео, но есть документальное подтверждение, свидетельства, в частности об этом свидетельствуют российские военнопленные, но не могут назвать каких-либо деталей, это усложняет процедуру верификации и юридическую фиксацию этого преступления", – пояснил он.

Лубинец добавил, что со стороны международного сообщества нет реакции на военные преступления российских военных.

По мнению омбудсмена, есть несколько причин, почему россияне это делают. Первая – чтобы у российских солдат не было желания сдаваться в украинский плен, вторая – сознательно хотят показать, что им за это не будет никакого наказания.

"На мой взгляд, это тоже сознательная тактика, юридическая позиция РФ", – подытожил Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно, что российские военные казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском институте изучения войны отмечают, что подобные случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.