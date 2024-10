Российское командование одобряет преступления: по всей линии фронта выросло количество казней оккупантами украинских военнопленных – ISW

Российские военные казнили девятерых украинских военнопленных в Курской области РФ на фоне роста таких случаев по всей передовой. А пропагандисты лишь восхваляют казни воинов ВСУ, укрепляя культурную норму оправдания и празднования военных преступлений в более широком российском ультранационалистическом сообществе.

Жестокость по отношению украинцев оправдывают не только военачальники оккупационных сил, но и "мирные граждане" страны-агрессора РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 13 октября.

В этот день украинский OSINT-аналитик заявил, что военные ВС РФ казнили девятерых военнопленных бойцов ВСУ возле села Зеленый Шлях в Курской области РФ 10 октября. Согласно сообщению, это были украинские операторы БПЛА, которые неожиданно столкнулись с российскими силами "в районе, который они, вероятно, сочли близким тылом, и попали под вражеский огонь".

"Столкнувшись с ограниченным количеством боеприпасов, они были вынуждены сдаться, и российские силы взяли их в плен. Изображение последствий казни свидетельствует о том, что россияне разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных – это явное указание на преднамеренный характер казней", – подчеркнули в ISW.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец осудил казнь как серьезное нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными и заявил, что направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста по этому делу. А Офис генпрокурора начал расследование по факту очередного военного преступления со стороны РФ.

В ISW отметили, что в последнее время наблюдается рост количества казней украинских военнопленных российскими военными по всей линии фронта. Причем российские командиры открыто поощряют или прямо приказывают своим подчиненным казнить украинцев. Глава Департамента по борьбе с преступлениями в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов 4 октября заявил, что украинские источники задокументировали доказательства, указывающие на то, что российские оккупанты казнили 93 военнопленных воинов ВСУ на поле боя с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

По его словам, 80% этих зарегистрированных случаев произошло в 2024 году. Самый массовый жестокий случай был 1 октября, когда российские военные преступники казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

По данным ISW, сейчас наблюдается более широкую тенденция российских злоупотреблений в отношении украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, были разрешены, если не прямо одобрены отдельными российскими командирами. Прокуратура Харьковской области недавно отметила, что военачальники армии РФ напрямую приказали казнить четырех украинских воинов, попавших в плен на Волчанском агрегатном заводе летом 2024 года.

Также примечательно, что российские провоенные блогеры в значительной степени прославляют казнь украинских военнопленных. Многие из этих россиян не только оправдывали, но и праздновали такое убийство воинов ВСУ на Курщине, жестоко утверждая, что "это было заслужено" или что "это является обычным явлением войны". Другие пропагандисты специально призывали российских военных увеличить казни украинских военнопленных по всему фронту.

"Многие из этих блогеров имеют очень большое количество подписчиков и связаны с Кремлем, что дает им чувство авторитета в установлении и укреплении принятых культурных норм в российском ультранационалистическом сообществе. Они часто прославляли зверства и жестокость в Украине с начала полномасштабного вторжения, и это лишь подчеркивает более широкую культуру россиян, которая, вероятно, поощряет систематические казни украинских военнопленных", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине собрала новые доказательства того, что оккупанты применяют пытки против украинских военнопленных и гражданских лиц. Это "широко распространенная практика" на захваченных территориях и в РФ, где содержатся наши граждане.

Кроме жестоких убийств российскими оккупантами пленных воинов ВСУ на фронте, по меньшей мере, 177 украинских военнопленных погибли в российских колониях и тюрьмах после полномасштабной войны. Тысячи других подвергаются пыткам, оставаясь в неволе.

