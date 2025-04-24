На фоне того как в открытых источниках появляется всё больше кадров того террора, что устроила россия в ночь на 24 апреля, с множеством разрушений жилых домов и жертв, среди гражданского населения, стали в наше информационное пространство интегрироваться нарративы о том, что это "ответка" за 51-й арсенал ГРАУ и "Алабугу". Мол, нечего путина было злить, вот и получили в ответ!

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Я поражаюсь тому, как на 4-й год войны, тысяч ракетных ударов по Украине, всё ещё есть люди, которые верят и ретранслируют такие нарративы, от которых за сотню километров несёт "русским духом"!

А теперь по фактам.

Во-первых, нынешний ракетный удар имел чёткую систематизацию в интервале с прошлыми ударами по Украине. Ввиду дефицита ракет и неизменных объёмов их производства, интервалы между массированными ударами составляют сейчас около 3-х недель, без учёта доразведывательных ударов малым боекомплектом.

Во-вторых, налёт на "Алабугу" был осуществлён вчера, около 12 часов дня, ракетные удары по Украине начались после полуночи, около 00:30. Взрыв на 51-м арсенале ГРАУ, к которому мы официально так и признали своей причастности, 22 апреля. Если чётко фиксироваться по времени – 36 часов назад. Почему я настолько скрупулёзно указал время? Да потому, что подготовить "ответку" в составе 70 ракет, разного типа и 145 дронов-камикадзе Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" невозможно!

Боекомплект необходимо разместить на базах, накопить, снарядить носители – самолёты, сухопутные ПУ и корабли, подготовить полётное задание, маршруты выходов в море, рассчитать траектории полётов, синхронизировать удары разнотипных средств, провести разведку и дорозведку, согласовать данные и так далее и тому подобное!

Это всё занимает время на порядок больше чем 36 часов и может быть реализовано, только по результату заранее спланированной, системной работы множества подразделений РОВ, от военно-промышленного кластера, логистического, до, непосредственно, на местах базирования носителей!

Поэтому речи и быть не может даже и близко о некой "ответке". Мы говорим о системном, спланированном терроре, который был, есть и будет, пока всю военную машину россии или её руководство не остановить в прямом смысле слова. Не эфемерным "перемирием", а силой.

И если уже на то пошло, то такие события как взрыв на 51-м арсенале ГРАУ, или налёт неопознанных дронов на "Алабугу", как раз и способствуют тому, что российская военная машина глохнет.