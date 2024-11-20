Российские оккупанты снова расстреляли украинских пленных на Покровском направлении: в ОГП начали расследование. Фото

Оккупанты снова расстреляли пленных украинских защитников. Очередное военное преступление россияне совершили 10 ноября.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Начато досудебное расследование.

По оперативным данным, 10 ноября 2024 во время штурма укреплений украинских защитников возле села Новодмитровка Покровского района захватчики взяли в плен двух украинских бойцов.

Российские военные преступники под дулами автоматов заставили пленных раздеться и провели их обнаженными через лесопосадку. Там оккупанты и расстреляли украинских военнопленных.

В прокуратуре также отметили, что проверяют информацию об убийстве оккупантами еще троих раненых защитников Украины на этой же позиции.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Напомним, недавно стало известно, что 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

Перед этим оккупанты казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском Институте изучения войны отмечают, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

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