Российские оккупанты снова расстреляли украинских пленных на Покровском направлении: в ОГП начали расследование. Фото
Оккупанты снова расстреляли пленных украинских защитников. Очередное военное преступление россияне совершили 10 ноября.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Начато досудебное расследование.
По оперативным данным, 10 ноября 2024 во время штурма укреплений украинских защитников возле села Новодмитровка Покровского района захватчики взяли в плен двух украинских бойцов.
Российские военные преступники под дулами автоматов заставили пленных раздеться и провели их обнаженными через лесопосадку. Там оккупанты и расстреляли украинских военнопленных.
В прокуратуре также отметили, что проверяют информацию об убийстве оккупантами еще троих раненых защитников Украины на этой же позиции.
Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Напомним, недавно стало известно, что 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.
Перед этим оккупанты казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском Институте изучения войны отмечают, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.
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