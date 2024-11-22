Число расстрелов украинских военнопленных российскими оккупантами увеличивается с каждым месяцем. На сегодняшний день зафиксировано 177 таких случаев, по этим фактам открыты уголовные производства.

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Об этом сообщил заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Тарас Семкив в эфире "Общественного".

По его словам, только за два последних месяца – октябрь и ноябрь, прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам.

В целом по состоянию на данный момент прокуратура расследует 53 уголовных производства по фактам расстрела российскими оккупантами 177 украинских военнопленных. Подавляющее большинство из этих дел зарегистрировано в этом году – 37 уголовных производств по фактам расстрела 109 человек.

"Очевидно, что есть увеличение количества таких случаев. Это происходит на всех участках фронта. Мы понимаем, какие подразделения к этому причастны", – сказал Тарас Семкив.

Заместитель начальника Департамента также уточнил, что уже четыре уголовных производства начаты по фактам расстрелов украинских военнослужащих на территории Курской области России.

"По нашим данным, не менее 20 человек было расстреляно. Однако это преступление является латентным. У нас пока нет всех данных о расстреле наших военнослужащих. Очевидно, что их общее количество может быть больше", – добавил он.

Напомним, недавно стало известно, что 10 ноября на Покровском направлении российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных. Под дулами автоматов они заставили пленных раздеться и провели обнаженными через лесопосадку, где и расстреляли.

А 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

Перед этим оккупанты казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

В американском Институте изучения войны отметили, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

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