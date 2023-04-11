ВСУ устроили врагу мощную ''бавовну'', оккупанты усиливают давление на население Донетчины и Запорожья – Генштаб

Украинские воины за последние сутки отбили 52атаки российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно там армия страны-агрессора РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

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Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, враг не отказывается от ведения захватнической войны. О последних событиях с фронта информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 11 апреля – 412-е сутки героического противостояния Украины российскому вторжению.

Накануне ВС РФ нанесли 39 авиационных и семь ракетных ударов, четыре из которых – с ЗРК С-300 по мирному Краматорску. Также совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории нашей страны.

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