Войска РФ на юге оттягивают силы подальше от линии столкновения, скрываясь от огневого поражения ВСУ, – Гуменюк

Российские оккупанты на юге Украины пытаются отступать подальше от линии столкновения для того, чтобы украинские воины не смогли "добраться" до них имеющимися средствами поражения. В то же время оккупанты уже понимают, что покоя на украинской земле у них не будет.

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Об этом в интервью "Радио Донбасс.Реалии" в понедельник, 10 апреля, сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, транспортные пути Вооруженные силы Украины пытаются держать на огневом контроле.

Украинские военные делают так, чтобы оккупанты не смогли ими воспользоваться ни для наступления, ни для отступления.

"Мы отслеживаем их (войск России. – Ред.) продвижение, пытаемся прекратить их движение, остановить не только колонны подтягивания техники и живой силы на передовую, но и отступление", – отметила Гуменюк.

В то же время оккупанты отступают подальше, скрываясь от огневого поражения ВСУ.

"Но учитывая, что в Крыму сезон "бавовны" уже начат, они постепенно осознают, что всюду, где Украина, им не будет покоя", – сказала Гуменюк.

По ее словам, украинские военные готовятся к предстоящему контрнаступлению и уничтожают российские склады с боеприпасами, а также места скопления техники и личного состава врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 и 10 апреля защитники Украины мощно ударили по вражеской армии России на юге. Было "отминусовано" по меньшей мере 38 российских оккупантов и 13 единиц вооружения и техники врага.

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