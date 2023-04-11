ВСУ мощно ударили по врагу на юге: минус 5 пунктов боеснабжения и почти 40 оккупантов

Защитники Украины мощно ударили по вражеской армии России на юге. В течение 9 и 10 апреля украинскими военными были "отминусованы" еще по меньшей мере 38 российских оккупантов и 13 единиц вооружения и техники врага.

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Кроме того, было уничтожено пять пунктов боеснабжения и четыре наблюдательных пункта войск государства-агрессора. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров на своем канале в Telegram.

По его словам, захватчики потеряли на юге Украины еще пять лодок, один миномет, три разведывательных беспилотника "Мавик-3" и четыре единицы автотехники.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация воздушных сил продолжают выполнять огневые задачи и наносить удары по районам сосредоточения врага", – подчеркнул Назаров.

Представитель командования отметил, что обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается "напряженно-сложной, но контролируемой".

По словам Назарова, российские оккупанты пытаются увеличить количество обстрелов правого берега Херсонской области и акватории Днепро-Бугского лимана, продолжая терроризировать мирных украинцев. Так, в течение воскресенья, 9 апреля, россияне совершили 72 обстрела, а в течение 10 апреля – 28 обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Защитники Украины в течение 9 апреля ликвидировали на фронте по меньшей мере 670 российских оккупантов. В общей сложности с начала войны на "концерт Кобзона" отправилось уже 178 820 военнослужащих армии страны-агрессора.

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