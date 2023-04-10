ВСУ за сутки ликвидировали 670 оккупантов и уничтожили 11 беспилотников врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 9 апреля ликвидировали на фронте по меньшей мере 670 российских оккупантов. В целом с начала войны на "концерт Кобзона" отправилось уже 178 820 военнослужащих армии страны-агрессора

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Накануне наши воины сожгли ряд единиц техники захватчиков. Обновленные данные о потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен путинских солдат, накануне Силы обороны обезвредили в небе 11 их БПЛА оперативно-тактического уровня (2323).

В боях защитники сожгли 10 российских артиллерийских систем (всего 2750), пять единиц автотехники и автоцистерн (5607), четыре боевые бронированные машины (7028).

Были уничтожены также один вражеский танк (всех 3637) и одна реактивная система залпового огня (534), две единицы специальной техники (311).

Всего с начала вторжения на украинской земле, в небе и море армия РФ потеряла также 911 крылатых ракет, 307 самолетов, 292 вертолета, 282 средства ПВО, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведчики 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского провели блестящую работу по выявлению и уничтожению редкой радиолокационной станции "Репяшек", которую установили оккупанты. Это значительный удар по самой армии РФ, поскольку подобная установка выпущена только в 11 единицах.

В течение недели с 3 по 9 апреля воины Сил обороны обезвредили три склада с оружием и пять мест базирования врага. В сети показали карту с городами, где российским захватчикам ВСУ устроили мощную "бавовну".

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