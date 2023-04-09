Бойцы ВСУ уничтожили редкий вражеский ''Репешок'', которых в России было выпущено всего 11 штук. видео

Разведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского провели блестящую работу по выявлению и уничтожению радиолокационной станции "Репешок", которую установила Россия. Это значительный удар по самой армии оккупантов, поскольку подобная установка выпущена всего в 11 единицах.

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Кадры внушительной ликвидации "Репешка" опубликовала пресс-служба оперативного командования "Север". Теперь российским войскам станет еще трудней обнаруживать украинские беспилотники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

РЛС "Репешок" – современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у оккупантов – с 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, также сегодня над Сумщиной украинские воины уничтожили российский БПЛА. Его сбили зенитчики Оперативного командования "Север".

Еще раньше наши бойцы показали кадры уничтожения российской радиолокационной станции "Небо-СВУ". Пока что ВСУ держат в тайне, на каком из участков фронта вражеская армия потеряла ценную единицу техники, а также какое именно оружие стало для нее летальным.

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