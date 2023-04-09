Демилитаризация идет по плану: в ВСУ отчитались об уничтоженных складах и оружии оккупантов за неделю. Карта

Героические защитники Украины продолжают "демилитаризировать" вражескую армию России на временно захваченных ею украинских территориях. В течение недели (с 3 по 9 апреля) воины Сил обороны нашего государства уничтожили три склада с оружием оккупантов и пять их мест базирования.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Там опубликовали карту с городами, где российским захватчикам ВСУ устроили мощную "бавовну".

Так, взрывы раздавались во временно захваченных городах в Херсонской, Харьковской и Запорожской области:

– Купянское направление, Харьковщина – минус БК;

– Васильевский район, Запорожская область – минус база;

– Токмакский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Мелитополь + район – попадание в базирование;

– Каховский район, Херсонщина – минус полевой пункт боеснабжения;

– Чаплинский район, Херсонщина – минус БК + попадание в базирование;

– Бердянский район, Запорожская область – попадание в базирование.

Отметим, что по данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, за прошедшие две недели Силы обороны Украины "демилитаризовали" на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетело в воздух на территории Мелитополя.

Россияне три дня завозили боеприпасы и военное оборудование на территорию Мелитопольского аэродрома, но не смогли уследить за техникой безопасности там – все взорвалось.

9 апреля мощные взрывы были слышны в оккупированном Токмаке. Местные сообщили о по меньшей мере шести громких взрывах.

По данным Генерального штаба ВСУ, общее количество потерь в живой силе вражеской армии с начала полномасштабного вторжения достигло уже 178 150 оккупантов. За прошедшие сутки, 8 апреля Силы обороны Украины ликвидировали еще 470 военнослужащих РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского провели блестящую работу по выявлению и уничтожению радиолокационной станции "Репяшек", которую установила Россия.

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