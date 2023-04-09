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Демилитаризация идет по плану: в ВСУ отчитались об уничтоженных складах и оружии оккупантов за неделю. Карта

Ольга Липич
War
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Демилитаризация идет по плану: в ВСУ отчитались об уничтоженных складах и оружии оккупантов за неделю. Карта

Героические защитники Украины продолжают "демилитаризировать" вражескую армию России на временно захваченных ею украинских территориях. В течение недели (с 3 по 9 апреля) воины Сил обороны нашего государства уничтожили три склада с оружием оккупантов и пять их мест базирования.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Там опубликовали карту с городами, где российским захватчикам ВСУ устроили мощную "бавовну".

Так, взрывы раздавались во временно захваченных городах в Херсонской, Харьковской и Запорожской области:

– Купянское направление, Харьковщина – минус БК;

– Васильевский район, Запорожская область – минус база;

– Токмакский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Мелитополь + район – попадание в базирование;

– Каховский район, Херсонщина – минус полевой пункт боеснабжения;

– Чаплинский район, Херсонщина – минус БК + попадание в базирование;

– Бердянский район, Запорожская область – попадание в базирование.

Демилитаризация идет по плану: в ВСУ отчитались об уничтоженных складах и оружии оккупантов за неделю. Карта

Отметим, что по данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, за прошедшие две недели Силы обороны Украины "демилитаризовали" на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетело в воздух на территории Мелитополя.

Россияне три дня завозили боеприпасы и военное оборудование на территорию Мелитопольского аэродрома, но не смогли уследить за техникой безопасности там – все взорвалось.

9 апреля мощные взрывы были слышны в оккупированном Токмаке. Местные сообщили о по меньшей мере шести громких взрывах.

По данным Генерального штаба ВСУ, общее количество потерь в живой силе вражеской армии с начала полномасштабного вторжения достигло уже 178 150 оккупантов. За прошедшие сутки, 8 апреля Силы обороны Украины ликвидировали еще 470 военнослужащих РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского провели блестящую работу по выявлению и уничтожению радиолокационной станции "Репяшек", которую установила Россия.

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