В районе Токмака шесть громких взрывов: Федоров рассказал о ''бавовне'' у оккупантов

Временно оккупированный Токмак на Запорожье снова посетила "бавовна". Из города сообщают о шести громких взрывах.

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Об этом рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он намекнул, что взрывы привнесли в Вербное воскресенье для оккупантов зажигательные нотки.

"6 громких взрывов в районе временно оккупированного Токмака. Наша верба к*цапов бьет", – написал он.

В местных чатах пишут, что взрывы в городе прогремели около 14 часов дня. В соцсетях предполагают, что "бавовна" могла посетить район Токмакского кузнечно-штамповочного завода.

На территории этого предприятия захватчики еще прошлым летом разместили свою военную базу и туда уже наведывалась "бавовна".

Тем временем в партизанском движении АТЕШ намекнули на серьезные потери оккупантов.

"От Агента АТЕШ. Если кратко. В Токмаке очень хорошая прожарка р*сни", – заявили партизаны.

Напомним, ранее Федоров рассказал, что в течение двух недель силы обороны уничтожили на оккупированной части Запорожья 15 баз оккупантов. Семь из них захватчики обустроили во временно оккупированном Мелитополе.

По его словам, россияне три дня завозили боеприпасы и военное оборудование на территорию Мелитопольского аэродрома, но не смогли уследить за "техникой безопасности" – и все взорвалось.

Аналогичная ситуация, по словам Федорова, сложилась в Мелитопольском депо, где оккупанты разместили свою базу по ремонту военной техники и хранилище горючего для военной техники и железнодорожного транспорта.