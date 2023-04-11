Часть Бахмута напоминает сирийское Алеппо: в Минобороны рассказали о боях за город

Заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты беспощадно уничтожают Бахмут Донецкой области, хотя украинские защитники пытаются отстоять город. Населенный пункт обстреливается всеми возможными средствами, и уже находится в таком состоянии, что больше напоминает сирийский Алеппо.

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Такое сравнение чиновница провела в эфире телемарафона UA Разом. В Бахмуте оккупанты концентрируют не только свои регулярные войска, там находятся наемные бойцы ЧВК "Вагнера", которым ежедневно наносят урон Силы обороны.

"Там всерьез используется артиллерия и авиация со стороны врага. Они используют тактику полного уничтожения, разрушения зданий, позиций", – указала она в беседе с журналистами.

При этом Маляр подчеркнула, что захватчики уже прошли бы вглубь Украины, если бы ВСУ не стояли насмерть за оборону города.

Напомним, что в сентябре 2015 года к событиям в Алеппо, где уже несколько лет длился вооруженный конфликт, присоединилась Россия. Армия по приказу Москвы начала безжалостно наносить авиационные и ракетные удары по городу, где оставалось мирное население.

Как сообщал OBOZREVATEL, террорист "ДНР" Пушилин заявил, что приехал в Бахмут якобы в преддверии его "освобождения". Кадры города, целиком уничтоженного оккупантами, привели в гнев даже россиян, подписанных на боевика.

"Точно освобожден? На видео видно, что большая часть просто уничтожена", – пишут в комментариях к ролику.

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