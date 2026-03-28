Украинские защитники 'подловили' запуск вражеских БПЛА в Донецком аэропорту. Видео

Ежедневно украинские защитники уничтожают вражескую живую силу и технику. На этот раз наши защитники сыграли на опережение, атаковав операторов российских беспилотников "Гербера" и Shahed-136, непосредственно перед их запуском.

Об этом сообщает пресс-центр 1 отдельного Центра беспилотных систем. Базировались российские дронари в Донецком аэропорту имени Сергея Прокофьева.

Как говорят военнослужащие, оттуда враг постоянно проводит запуски своих беспилотников по Украине.

"За каждый такой удар будет в стократ сильнее ответ. Возмездие не заставило себя ждать. Мы остановили врага еще до того, как в небо поднялись "шахеды". Теперь меньше дронов полетят в наши города, где не будут раздаваться сигналы воздушных тревог", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину.Враг при менил 273 средства воздушного нападения, украинским зенитчикам удалось обезвредить 252 цели.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Одесса была под массированной атакой "Шахедов". Зафиксированы попадания в роддом и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 9-летний мальчик. По состоянию на 9 часов утра было известно уже о двух погибших: тело мужчины нашли под завалами, женщина умерла в больнице от тяжелых травм.

Также накануне Россия атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге. Повреждения получил и жилой сектор города.

