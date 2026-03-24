Штурм закончился, так и не начавшись: пограничники сорвали планы врага на Южно-Слобожанском направлении. Видео

Ежедневно украинские воины уничтожают вражескую живую силу и бронетехнику. На этот раз под Волчанском отличились результативным действиями пограничники краматорской бригады "Форпост".

Военным удалось остановить продвижение российских сил вблизи города. Кадры работы показали в официальных соцсетях подразделения.

Как говорится в сообщении, дронари активно отработали тяжелыми беспилотниками-бомберами Vampire по посадкам и лесополосам, где прятались оккупанты.

Также, как добавили в пресс-службе ГПСУ, пограничники использовали FPV-дроны, но враг в попытке отражения налета, открыл огонь по своим.

Напомним, ранее полк Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Скала" провел контрнаступательную операцию по зачистке села Миньковка в Донецкой области. Населенный пункт является ключевой тактической точкой между Славянском и Бахмутом, а военные маневры ВСУ сорвали потенциальное продвижение российских сил и стабилизировали ситуацию на направлении.

В то же время спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Запорожском направлении, выбив российские силы с важных позиций. В результате враг потерял контроль над логистическими путями, которые использовал для усиления своих подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA,украинские военные в течение 12-16 марта поразили три зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" на оккупированных территориях, в частности на Запорожье. Часть ударов нанесли на значительном расстоянии от линии фронта, что демонстрирует расширение возможностей дальнобойных БПЛА.

