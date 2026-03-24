Планы врага сорваны: украинские военные 'зачистили' от оккупантов ключевой населенный пункт на трассе Бахмут – Славянск. Видео

Полк Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Скала" провел контрнаступательную операцию по зачистке села Миньковка в Донецкой области. Населенный пункт является ключевой тактической точкой между Славянском и Бахмутом.

Кадры операции опубликовали в официальных соцсетях полка. Деоккупация Миньковки сорвала потенциальное продвижение российских сил и стабилизировала ситуацию на направлении.

Как отмечают сами армейцы, в результате операции были деблокированы позиции союзных подразделений, развернуты новые наблюдательные пункты и уничтожено более 40 военнослужащих ВС РФ.

Напомним, ранее спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Запорожском направлении, выбив российские силы с важных позиций. В результате враг потерял контроль над логистическими путями, которые использовал для усиления своих подразделений.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем (СБС) провели удачную охоту на вражескую технику в Брянской области РФ и на временно оккупированной территории Донецкой области. Военным удалось уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", пуско-зарядную установку "Бук-М2" и радиолокационную станцию "Триумф" из состава С-400.

Как сообщал OBOZ.UA,украинские военные в течение 12-16 марта поразили три зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" на оккупированных территориях, в частности на Запорожье. Часть ударов нанесли на значительном расстоянии от линии фронта, что демонстрирует расширение возможностей дальнобойных БПЛА.

