Силы беспилотных систем уничтожили два вражеских 'Бук-М3' и 'Триумф': видео

Силы беспилотных систем (СБС) провели удачную охоту на вражескую технику в Брянской области РФ и на временно оккупированной территории Донецкой области. Военным удалось уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", пуско-зарядную установку "Бук-М2" и радиолокационную станцию "Триумф" из состава С-400.

Об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр". Он также поделился кадрами ударов по российской технике.

С начала марта подразделения СБС уничтожили 26 элементов российской ПВО. Среди пораженных целей:

зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3";

пуско-зарядная установка "Бук-М2";

радиолокационная станция "Триумф", входящая в состав комплекса С-400.

В частности, в Брянской области РФ пилоты 413 отдельного подразделения "Рейд" СБС уничтожили ЗРК средней дальности "Бук-М3" вместе с расчетом, а также пуско-зарядную установку "Бук-М2".

Кроме того, пилоты 1 отдельного центра СБС уничтожили радиолокационную станцию "Триумф" из состава комплекса С-400 на временно оккупированной территории Донецкой области.

Информацию об уничтожении вражеской техеики подтвердили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что под ударом также оказались районы сосредоточения живой силы и ряд других важных объектов российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA,украинские военные в течение 12-16 марта поразили три зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" на оккупированных территориях, в частности на Запорожье. Часть ударов нанесли на значительном расстоянии от линии фронта, что демонстрирует расширение возможностей дальнобойных БПЛА.

