Поражены ряд важных объектов РФ: в Генштабе заявили о точных ударах по врагу. Фотофакты

Украинские войска продолжают наносить удары по важным объектам врага на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины. За прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс Бук-М2, районы сосредоточения живой силы и ряд других важных объектов российских оккупантов.

Удары наносились в рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Потери российских захватчиков

За прошедшие сутки 21 марта подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс Бук-М1 в районе населенного пункта Первое мая Брянской области РФ. Очередная единица средств вражеской ПВО выведена из строя – зафиксировано прямое попадание в цель.

Кроме того, в районе Старопетроковки Запорожской области нанесен удар по району сосредоточения еще одного зенитного ракетного комплекса Бук-М2. Подробная информация о результатах пока уточняется.

Также украинские защитники нанесли успешные удары по логистическому хабу и району сосредоточения противника вблизи Великой Новоселки на временно оккупированной территории Донецкой области, поразили командно-наблюдательный пункт в окрестностях Успеновки, пункт управления БПЛА недалеко от Ровнополья, сосредоточение живой силы вблизи Бердянска и командно-наблюдательный пункт врага на его территории, возле Смородино Белгородской области РФ.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – заявили в Генштабе.

Напомним, украинские военные в течение 12-16 марта поразили три зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" на оккупированных территориях, в частности на Запорожье. Часть ударов нанесли на значительном расстоянии от линии фронта, что демонстрирует расширение возможностей дальнобойных БПЛА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение марта спецназовцы Главного управления разведки нанесли немало потерь оккупантам на Запорожском направлении. Они уничтожали пехоту, технику, укрытия и дроны российских захватчиков.

