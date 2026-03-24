Поражена пусковая установка БРК 'Бастион', пункты управления и живая сила: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

Силы обороны продолжают осуществлять результативные операции не территории России и ВОТ Украины. В ночь на 24 марта наши бойцы поразили пусковую установку БРК "Бастион" в Крыму.

Видео дня

Кроме того, защитники нанесли удары по пунктам управления и районах сосредоточения противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных военных объектов российского агрессора. В частности, поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса "Бастион" (Актачи, ВОТ АР Крым)", – говорится в сообщении.

Также нанесены удары по районам скопления врага: Большая Новоселка (ВОТ Донецкой области), Хорошее (ВОТ Луганской области) и Новозлатополь (ВОТ Запорожской области).

Кроме того, наши бойцы уничтожили ремонтное подразделение противника в Новозлатополе (ВОТ Запорожской области) и пункт управления БпЛА в Большой Новоселке (ВОТ Донецкой области).

"Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются", – отметили в Генштабе.

Дополняется...