В Генштабе подтвердили повреждение самолета А-50 во время атаки на РФ и поражение стратегического для врага завода в Алчевске

Силы обороны Украины нанесли новые удары по объектам российского военно-промышленного комплекса на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В ночь на 20 марта под поражение попали предприятия, полигоны и инфраструктура, работающая на обеспечение армии оккупантов.

Видео дня

Отдельно подтверждено повреждение стратегически важного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В частности, одним из ключевых объектов удара стал Алчевский металлургический комбинат на временно оккупированной территории Луганской области.

Отмечается, что предприятие активно задействовано в обеспечении потребностей российской армии: там изготавливают корпуса артиллерийских снарядов крупного калибра, осуществляют первичную обработку металла, а также производят и ремонтируют бронированную сталь для военной техники. Поражение таких объектов напрямую влияет на возможности противника вести боевые действия.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по инфраструктуре полигона "Восточный", расположенного вблизи населенного пункта Новопетровка на временно оккупированной территории Запорожской области. Этот объект использовался российскими войсками для подготовки и обеспечения подразделений, задействованных в войне против Украины.

Отдельно уточнены результаты предыдущего удара, нанесенного 17 марта по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области РФ.

По обновленной информации, на территории предприятия был поврежден самолет А-50 – один из ключевых элементов российской системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В момент поражения он находился на обслуживании и, вероятно, готовился к модернизации.

В Силах обороны отмечают, что масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить поражения по важным объектам военно-промышленного комплекса оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - добавили в Генштабе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!