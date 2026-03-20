На Покровском направлении украинские бойцы сбили FPV-дроном российский Ка-52. Фото и видео

Украинские военные продолжают успешно применять современные технологии для поражения вражеской техники на фронте. На Покровском направлении им удалось сбить боевой вертолет Ка-52 российских оккупантов.

И сделали это наши защитники с помощью FPV-дрона. Об этом сообщают мониторинговые группы в соцсетях.

На Покровском направлении украинские бойцы применили FPV-дрон для поражения российского вертолета Ка-52.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди под псевдонимом "Мадьяр" уточнил, что Ка-52 был подстрелен оптоволоконным FPV-дроном пилотов экипажа "Балтика" 1 батальона "Хищники высот" 59 бригады СБС в районе населенного пункта Надиевка (Донецкая область).

После аварийной посадки экипаж вертолета попытался спастись, однако на помощь российским пилотам прибыли еще несколько дронов, пилотируемых 1 батальоном 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра". Благодаря скоординированным действиям украинских операторов FPV-дронов угроза была ликвидирована.

Стоит отметить, что использование таких дронов стало важным элементом современных тактических операций, особенно для уничтожения бронированной и авиационной техники противника на передовой.

Успех на Покровском направлении является частью системных мероприятий ВСУ по уменьшению боевого потенциала российской авиации на фронте.

Добавим, Ка-52 "Аллигатор" – это российский многоцелевой боевой вертолет второго поколения, предназначенный для ведения разведки, уничтожения бронетехники, живой силы и воздушных целей. Он оснащен современным радаром и системой управления огнем, способен нести ракеты класса "воздух-земля" и "воздух-воздух". Ка-52 также имеет бронированный корпус и систему защиты от ПВО, что делает его одним из ключевых вертолетов для поддержки наземных войск в российской армии.

Этот случай демонстрирует, что даже высокотехнологичная боевая техника противника не является недосягаемой для украинских военных, которые быстро адаптируются к современным методам ведения боя.

