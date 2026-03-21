В Генштабе заявили о поражении пункта управления 'Рубикона' в Донецкой области и еще двух объектов врага: подробности

Украинские военные продолжают осуществлять успешные операции на территории врага. В частности, в ночь на 21 марта Силы обороны поразили пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон" в оккупированном Мариуполе.

Видео дня

Кроме того, нанесены удары по важным для россиян объектам на ВОТ Донецкой области и Запорожья. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также было поражено ремонтное подразделение российских войск в н.п. Хлеборобное на временно оккупированной территории Запорожской области и командно-наблюдательный пункт оккупантов в Парасковиевке на ВОТ Донецкой области.

Также было поражено ремонтное подразделение российских войск в н.п. Хлеборобное на временно оккупированной территории Запорожской области и командно-наблюдательный пункт оккупантов в Парасковиевке на ВОТ Донецкой области.

"Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются", – отмечается в сообщении.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Украина и в дальнейшем будет наносить удары по ключевым военным объектам врага как на временно оккупированных территориях, так и в пределах РФ, чтобы полностью прекратить агрессию против нашего государства.

Напомним, в ночь на 20 марта, под поражение Сил обороны попали предприятия, полигоны и инфраструктура, работающая на обеспечение армии оккупантов. Также подтверждено повреждение стратегически важного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска продолжают уничтожать технику российской армии на временно оккупированных территориях. Существенное поражение по вражеским целям ВСУ нанесли в Запорожской области. Защитники уничтожили два склада – с дронами и другим материально-техническим обеспечением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!