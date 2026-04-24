Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 107 БпЛА: защитники обезвредили 96 дронов

В ночь на 24 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 109 средств воздушного нападения: две ракеты и 107 дронов. Силы ПВО обезвредили 96 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки войск РФ

Этой ночью противник направил на украинские города и села две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 107 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов с направлений: Шаталово, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым).

В частности, россияне запустили около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС ВСУ.

Последствия вражеских ударов

На Днепропетровщине россияне более 10 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией.

Под ударами врага находился, в частности, Кривой Рог. В городе повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар. Известно о двух пострадавших мужчинах.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады.

В Богиновской громаде Синельниковского района из-за российской атаки возник пожар.

Враг атаковал также Николаевский район. В результате утренней атаки "Шахедов" и падения обломков пострадали два человека – 45-летняя женщина получила легкие ранения, 68-летняя – острую реакцию на стресс. Обе пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались. Кроме того, повреждены два частных дома", – рассказал утром начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью оккупанты атаковали Одессу. В городе зафиксированы попадания в жилые дома. Есть пострадавшие, погибли супруги.

Также в результате вражеской атаки по поселку на Сумщине поврежден газопровод: люди остались без голубого топлива.

Кроме того, Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Житомирщины. Погиб человек.

А утром накануне стало известно, что Россия атаковала Днепр. Вражеский "Шахед" попал в многоэтажку, три человека погибли, есть раненые.

