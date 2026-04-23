В результате вражеской атаки по поселку на Сумщине поврежден газопровод: люди остались без голубого топлива

Войска государства-агрессора РФ в четверг, 23 апреля, повредили газопровод в Сумской области. Из-за этого поселок Великая Писаревка остался без голубого топлива.

Аварийную ситуацию, вызванную боевыми действиями, подтвердила пресс-служба сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Специалисты обратились к местным жителям с призывом.

"Если в вашем доме отсутствует газоснабжение, просим обязательно перекрыть краны перед газовыми приборами. Эти действия крайне важны для вашей безопасности и дальнейшего восстановления стабильной работы системы", – говорится в сообщении.

Оператор ГРМ попросил с пониманием отнестись к временным неудобствам.

"Наши специалисты уже работают над устранением последствий аварии", – заявили в ведомстве около 19:15 четверга.

