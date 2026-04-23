Оккупанты атаковали Украину 155 БПЛА: силы ПВО сбили 139 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 23 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 139 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 155 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, более 100 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Последствия обстрела в регионах

В Днепре пострадали 10 человек, двое – погибли. Вследствие удара изуродованы 13-этажка, магазин, авто, административное здание.

В Кривом Роге после атаки возник пожар. Повреждена инфраструктура.

Всего ночью над Днепропетровской областью подразделения ПВК "Восток" уничтожили 40 вражеских дронов.

Ранее сообщалось, что российские войска не прекращают терроризировать Сумскую область. В результате массированного дронового удара по селу в Ямпольской общине возникли пожары и разрушения в жилых домах.

Как рассказывал OBOZ.UA, ночью Россия ударила по железной дороге на Запорожье. Враг попал по поезду с электровозом на одной из станций. Погиб помощник машиниста, сам машинист госпитализирован с ранениями.

