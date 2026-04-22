Оккупанты массированно атаковали село на Сумщине: дроны попали в жилые дома, есть жертва

Российские войска не прекращают терроризировать Сумскую область. В результате массированного дронового удара по селу в Ямпольской общине возникли пожары и разрушения в жилых домах.

Погиб один человек. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Что известно о последствиях атаки

Ночью от ударов вражеских БпЛА страдала Ямпольская громада. Последствия зафиксированы в одном из сел, где враг бил по домам людей.

"Российские БпЛА попали в жилые дома. На местах ударов возникли пожары. К сожалению, в одном из домов обнаружили тело погибшего гражданского человека. Личность устанавливается", – написал Григоров.

Ночную российскую атаку он назвал массированной.

В течение суток воздушная тревога в области продолжалась 20 часов 12 минут.

Ранее в Нацполиции констатировали, что за сутки на Сумщине от массированной вражеской атаки пострадали 33 человека, заявили в Нацполиции. Захватчики атаковали 29 населенных пунктов области КАБами, ударными БпЛА, FPV-дронами, артиллерией и минометами.

В Сумской громаде в результате ударов БпЛА пострадали 30 человек, среди них 16 детей. Повреждены15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых сооружений и 36 автомобилей.

В Глуховской громаде ранены 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.

В Путивльской общине травмирована 17-летняя девушка, поврежден автомобиль.

Как рассказывал OBOZ.UA, этой ночью Россия ударила по железной дороге на Запорожье. Враг попал по поезду с электровозом на одной из станций. Погиб помощник машиниста, сам машинист госпитализирован с ранениями.

