Оккупанты массированно атаковали село на Сумщине: дроны попали в жилые дома, есть жертва
Российские войска не прекращают терроризировать Сумскую область. В результате массированного дронового удара по селу в Ямпольской общине возникли пожары и разрушения в жилых домах.
Погиб один человек. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Что известно о последствиях атаки
Ночью от ударов вражеских БпЛА страдала Ямпольская громада. Последствия зафиксированы в одном из сел, где враг бил по домам людей.
"Российские БпЛА попали в жилые дома. На местах ударов возникли пожары. К сожалению, в одном из домов обнаружили тело погибшего гражданского человека. Личность устанавливается", – написал Григоров.
Ночную российскую атаку он назвал массированной.
В течение суток воздушная тревога в области продолжалась 20 часов 12 минут.
Ранее в Нацполиции констатировали, что за сутки на Сумщине от массированной вражеской атаки пострадали 33 человека, заявили в Нацполиции. Захватчики атаковали 29 населенных пунктов области КАБами, ударными БпЛА, FPV-дронами, артиллерией и минометами.
В Сумской громаде в результате ударов БпЛА пострадали 30 человек, среди них 16 детей. Повреждены15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых сооружений и 36 автомобилей.
В Глуховской громаде ранены 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.
В Путивльской общине травмирована 17-летняя девушка, поврежден автомобиль.
Как рассказывал OBOZ.UA, этой ночью Россия ударила по железной дороге на Запорожье. Враг попал по поезду с электровозом на одной из станций. Погиб помощник машиниста, сам машинист госпитализирован с ранениями.
