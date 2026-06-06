'Чудо апокалиптического мира': военный показал гнездо птички, свитое из оптоволокна. Фото

В Донецкой области военные зафиксировали необычный случай адаптации дикой природы к условиям войны. После очередного обстрела в одном из районов было обнаружено птичье гнездо.

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Удивило то, что оно было построено с элементами оптоволоконного кабеля. Фото находки опубликовал украинский военный, который находится на этом направлении, Олег Мальченко.

По словам военного, гнездо было обнаружено после того, как в результате удара управляемой авиабомбой было разрушено дерево. В его кроне находилось небольшое гнездо, частично сплетенное из фрагментов оптоволокна, которое используется в работе беспилотных систем.

Военный отметил, что подобные находки все чаще встречаются на территориях, где продолжаются активные боевые действия, и природа вынужденно адаптируется к присутствию большого количества технических материалов в окружающей среде.

В своей заметке он также обратил внимание на общее состояние окружающей среды в зоне боевых действий, где взрывы, обломки и разрушения меняют поведение животных и птиц. По его словам, иногда птицы дезориентируются после взрывов или получают травмы из-за взрывных волн и обломков.

"А использование дронового оптоволокна для строительства собственных гнезд можно расценивать как ответ украинского птичьего мира пессимистическому мышлению. Это что-то классически украинское: нашел пучок проволоки - принес домой. Прикручу калитку. Или подвяжу помидоры. Или подвешу колыбель с ребенком к балке. А нет, то пусть полежит: как куплю когда-то козу, то приторочу ее к столбику, чтобы по огороду не носилась, зараза такая... В общем, гнездо с использованием оптоволокна напоминает мне хату-мазанку, обшитую пластиковой "вагонкой". Такой себе технологический композит в стиле китч. Способ восприятия реальности. Поэтому, будем умными и креативными как наши птички, - используем эту войну на собственное благо. Если сможем", - добавил наш защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают не только защищать государство, но и спасать жизни даже в самых сложных условиях войны. Во время выполнения боевого задания пограничники помогли дикому животному, которое оказалось в смертельной ловушке.

А в Донецкой области украинские военные спасли собаку, которая попала в ловушку антидроновой сетки вблизи боевых позиций. Животное не могло самостоятельно выбраться и находилось в стрессе.

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