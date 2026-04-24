Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Российские войска снова атаковали Днепропетровскую область. В Кривом Роге в результате вражеских ударов повреждена инфраструктура, били захватчики и по другим населенным пунктам области.

Известно о по меньшей мере двух пострадавших. О последствиях российских атак рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно

До 7:30 утра 24 апреля россияне более 10 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией.

Под ударами врага находился, в частности, Кривой Рог. В городе повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар. Известно о двух пострадавших мужчинах.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады.

В Богиновской громаде Синельниковского района из-за российской атаки возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью российские войска массированно атаковали Одессу. В облцентре под ударами врага находились жилые дома, несколько из них разрушены частично или полностью.

Враг убил в Одессе супружескую пару, еще по меньшей мере 15 человек (по состоянию на 07:00) получили ранения.

