Оккупанты атаковали Одессу: зафиксировано попадание в жилой дом

Российская оккупационная армия в ночь на 24 апреля обстреляла Одессу. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Согласно информации мониторинговых каналов, сильный взрыв одесситы услышали после полуночи. Тревога в Одесском районе продолжалась с 23:56 четверга до 00:21 пятницы. После прилета разгорелся пожар.

Дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!