Силы обороны Украины перешли к комплексному огневому блокированию целых регионов, что полностью обнуляет наступательный потенциал оккупационных войск на ключевых участках фронта в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, запланированный на 2026 год.

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Но начнем со свежих ударов по тыловой материально-технической базе и объектам ВПК на территории самой РФ.

В Беловском лесу под Белгородом (всего в 500 метрах от жилых домов села Беловское) в результате украинского удара уничтожен склад боеприпасов, предназначенный для Харьковской группировки врага, что оставило кратер диаметром 100–120 метров.

Второй удар в селе Никольское накрыл позицию с военной техникой. В Прохоровке Белгородской области в 80 километрах от границы с помощью дронов-ретрансляторов разгромлена колонна бензовозов.

В Санкт-Петербурге на оборонном заводе "Арсенал" возле Финляндского вокзала, который производит корабельные артиллерийские установки, ракеты и космические компоненты, взорван ангар с химическими реагентами, вынесена каменная стена.

В Дагестане (Кизилюрт) зафиксировано три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах с эвакуацией более 100 человек. Это привело к прекращению поставок газа промышленным потребителям, химическим предприятиям по производству аммиака, метанола и взрывчатых веществ, напрямую обесточивая военную инфраструктуру.

Наиболее катастрофическому удару стратегического уровня подверглась топливная инфраструктура оккупантов в Мариупольском порту. Украинская атака, в которой было задействовано не менее 20 тяжелых беспилотников типа FP2, продемонстрировала абсолютное пробитие российской системы ПВО, которая ранее считалась неприступной. По данным Генерального штаба ВСУ, которые верифицированы спутниковыми снимками, в результате одного налета было дотла сожжено 8 резервуаров и повреждено еще 9. В целом 17 пораженных единиц топливного парка означают физическое уничтожение от 50% до 80% всех мощностей для хранения нефтепродуктов в Мариупольском порту. Это не просто локальный пожар, который обычно длится от 5 до 10 дней после поражения одного-двух резервуаров, как это было ранее в Ростовской области. Это мгновенное одномоментное выведение из строя главных топливных ворот юго-восточной группировки врага. Если учесть сопутствующие снимки с нефтеперекачивающей станции "Грушевая" в Новороссийске, где зафиксировано дополнительное повреждение 4–5 резервуаров, можно констатировать системное и безвозвратное уничтожение базы хранения топлива оккупационной машины.

Параллельно с этим реализуется тотальная логистическая блокада Крымского полуострова. Российская железнодорожная и автомобильная логистика в Крыму вышла на уровень полной остановки из-за переноса огневого контроля на критические узлы инфраструктуры. Удар по тепловозу поезда "Москва - Симферополь" привел к экстренной остановке 5 поездов в Крым и 3 поездов с полуострова с последующей эвакуацией пассажиров. Зафиксирована ликвидация помощника машиниста и ранения машиниста. Вследствие предварительного удара по электричке железнодорожную станцию Джанкой полностью закрыли для посадки и высадки. Гауляйтер Сергей Аксенов был вынужден вообще запретить движение пригородных поездов на стратегических участках Армянск - Джанкой, Симферополь - Джанкой и Ярка - Симферополь. Железнодорожное сообщение с материковой частью РФ теперь возможно исключительно из Керчи, куда пассажиров планируют подвозить автобусами, для которых в Крыму уже нет топлива даже для обеспечения мобильных огневых групп ПВО. Паромы на Керченской переправе разбиты, а сам Крымский мост больше не способен выдерживать грузовые поезда. Автомобильное сообщение также заблокировано: в результате повреждения Чонгарского моста автомобильный пункт пропуска "Джанкой" со стороны Херсонской области закрыт. Российские большегрузные автомобили и бензовозы перенаправлены на пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп", что заставляет их двигаться через Чаплинку на расстоянии менее 50 километров от линии фронта. Это автоматически заводит весь логистический поток врага в зону гарантированного уничтожения украинскими дальнобойными дронами.

Аналогичная операция по удушению логистики развернута на Донбассе, где полностью перекрыт 12-летний маршрут безнаказанных поставок оружия через погранпункт "Изварино" (Луганская область), расположенный в 200 километрах от нынешней линии боевого соприкосновения. Дроны третьей штурмовой бригады и бойцы бригады К2 взяли под прямой огневой контроль трассу Дебальцево - Алчевск и окружную дорогу Донецка (Ленинский, Буденновский, Пролетарский районы). Оккупационные власти Луганской области официально запретили пассажирские перевозки по трассам R-280 и R-150 (маршрут Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь), де-факто признав их военными целями. По верифицированным данным командующего СБС Роберта (Мадьяра) Бровди, среднесуточный трафик на трассе R-280 упал с 11 000 до 6500 транспортных средств, а чисто грузовой поток обвалился на 71% - с 3800 до 1100 грузовиков в сутки. Гражданские водители массово отказываются от рейсов из-за высокого риска ликвидации. Группировка войск "Восток" получила приказ двигаться в объезд через проселочные дороги, где из-за низкой пропускной способности возникают пробки, которые уничтожаются ударами 28-й отдельной механизированной бригады и других подразделений в районе Горловки, Янакиево и Селидово. Это полностью ломает российский план на 2026 год по окружению Славянско-Краматорско-Константиновской агломерации (так называемого "пояса крепостей") и блокирует наступление группировки "Днепр" на Орехов и Гуляйполе.

Наивысшим проявлением несостоятельности российских спецслужб стала ликвидация непосредственно в Московском регионе, в Балашихе, 57-летнего полковника Дамира Давыдова - начальника управления поставок ракет и артиллерийских боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Его автомобиль BMW X3 был взорван двумя последовательными зарядами СВУ на улице Колдунова, 10, в 240 метрах от его зашифрованного жилья на Кожедуба, 6. Давыдов находился в украинской "Книге палачей" за подготовку полномасштабного вторжения. Он пытался маскироваться, оформив ОСАГО на Volkswagen Tiguan и Audi A4, однако его ликвидация стала возможной из-за цифровой безграмотности его 20-летнего сына, курсанта Военной академии МТО Рафаила Давыдова, который выложил фото BMW X3 с госномером У027ЕР в соцсети. Этот инцидент вызвал системную панику в Кремле, поскольку ранее Путин на закрытом совещании с директором ФСБ Бортниковым и начальником Генштаба Герасимовым пообещал охрану только ограниченному кругу из 10 топ-генералов (после подрыва трех генерал-лейтенантов за год). На среднее звено планировщиков войны ресурсов ФСБ физически не хватает, что делает каждого российского офицера в Москве легитимной и незащищенной целью.

На линии непосредственного боевого соприкосновения технологическое преимущество Украины зафиксировано в первом массовом применении новейшего противобункерного термобарического боеприпаса с разрушительным эффектом, получившего название "Каратель". Снаряд имеет специфическую форму параллелепипеда с тяжелым, заостренным конусообразным наконечником и хвостовым оперением для стабилизации. За счет массы и кинетической формы он пробивает железобетонные перекрытия блиндажей, подвалов и командных пунктов, детонируя с задержкой внутри помещения. Термобарическая боевая часть создает внутри замкнутого пространства сверхвысокое давление и температурный фаербол, что приводит к мгновенной атомизации живой силы. Одновременно с этим зафиксировано рекордное одномоментное уничтожение шести крупных скоплений личного состава врага в операционном тылу (Курахово, Калиново, Шевченко, Ступочки в Донецкой области, Новогогоровка в Запорожской и Искра в Курской области), что вызвало истерику и массовое распространение видео разгромленных позиций самими оккупантами с целью достучаться до командования.

Российская модель снабжения, основанная на советской концепции гиперцентрализованной доставки грузов по железной дороге до прифронтовых станций с последующей развозкой автомобилями, полностью умножена на ноль украинским технологическим отрывом. Топливный коллапс в Крыму, обвал грузопотока на Донбассе на 71%, введение в действие термобарических средств ликвидации укрытий создают эффект снежного кома.

Российский оперативный тыл превратился в смертельную рулетку. Запрет гражданских рейсов и паника среди контрактников приведут к полной остановке поставок боекомплекта и топлива на передовую уже в ближайшей перспективе, что неизбежно завершится системным обвалом фронта и хаотичным отступлением оккупационных войск.