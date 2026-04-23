Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Житомирщины: есть жертва

Утром 23 апреля российская оккупационная армия нанесла удары по Житомирской области. Целью путинских террористов стали объекты гражданской транспортной инфраструктуры.

Вследствие обстрела погибла женщина. Об этом сообщили в Житомирской областной военной администрации.

Последствия обстрела

По информации ОВА, российские оккупанты нанесли очередной коварный удар дронами по транспортной инфраструктуре. К сожалению, известно об одной женщине, погибшей в результате атаки.

На месте работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы.

По информации Воздушных сил ВСУ, утром в Житомирской области группы ударных БПЛА фиксировали в районе города Коростень. В свою очередь мониторинговые каналы писали, что Житомирщину атаковали несколько десяткой беспилотников.

Заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская подтвердила в комментарии "Суспільному", что российская армия дронами атаковала железнодорожную инфраструктуру.

Поезд №6461 Коростень – Житомир следует со станции Новая Боровая с задержкой 1,5 часа.

