Россия дронами атаковала Одессу: 13 человек пострадали, повреждены дома и отель

После полуночи 27 апреля войска Российской Федерации начали дроновый обстрел Одессы, который длился ориентировочно два часа. Есть пострадавшие, это по меньшей мере 13 мирных жителей, а также разрушения.

О первых подробностях атаки на своем Telegram-канале сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. В городе были развернуты оперативные штабы, началась ликвидация последствий обстрела.

"Враг массированно атаковал Одессу ударными дронами. Есть попадания в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города", – написал чиновник в 02:42 понедельника.

К тому времени было известно, что повреждены не только жилые дома, но и здание гостиницы и машины рядом.

Тревога в Одесском районе продолжалась с 00:45 воскресенья до 02:17 понедельника. Местные паблики заявляли, что многочисленные взрывы слышали жители разных районов облцентра и окрестностей. После ударов на нескольких локациях начались пожары.

Как писал OBOZ.UA:

– Ночью 26 апреля оккупационная армия РФ терроризировала дронами Одесскую область. Была повреждена гражданская и портовая инфраструктура. Одной из целей путинских террористов стало судно под флагом Палау.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор прибегла к массированным ударам по инфраструктуре на фоне неудач на поле боя. Кроме того, Россия пытается давить на Украину путем информационных кампаний.

