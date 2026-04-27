Людей у роту БПЛА я шукаю всюди - найбільша кількість поповнення у мене це військові, на яких були відкриті кримінальні справи через СЗЧ, є також добровольці з 22-го року, є молодь а контрактом 18-24, є бійці, які повернулись на службу після списання, є примусово мобілізовані.

Отже, список моїх приорітетів, як забезпечити армію людьми.

1. Збільшити грошове забезпечення піхотинця.

Міноборони та Генштаб планують значно підвищити фінансування піхоти, і збільшення ГЗ до 250 тисяч на місяць - це виправдане рішення. На нулі зараз не так багато людей, вони мають бути забезпечені як еліта. Вважаю, що певну суму, хоча б тисяч 100 на місяць, треба виділяти на кожного діючого на нуіі піхотинця у кожен батальйон, щоб піхотні підрозділи могли забезпечити себе для виконання завдань усім необхідним. Після виконання завдань у піхоті протягом 6 місяців людина має право переводитись на будь-яку іншу посаду у своїй бригаді.

2. Зменшити відтік досвідчених військових з армії.

За кожен рік на фронті на бойових та штабних посадах на фронті воїни мають отримувати премію від 400 тисяч гривень, та додаткових два тижні відпустки на рік. Це вигідно для держави, бо відтік за небойовими причинами з армії співмірний з бойовими втратами.

3. Іноземці

На планеті понад 8 міль'ярдів людей, половина яких живе у зонах військових конфліктів, у країнах, де 3-4 тисячі доларів на місяць - велика мотивація. На жаль, робота по масовому завезенню іноземних бійців в Україну системно не ведеться. Так, за 4 місяці 2026-го року організовано завезено усього... 500 іноземців, яких завезла одна частина - 2-й корпус "Хартія" за недержавні кошти волонтерського фонду. Причому у "Хартії" черга на завезення біля 1000 добровольців на місяць, але отримати державне фінансування для того, щоб здійснити їх трансфер, досі неможливо.

4. Зменшити кількість СЗЧ

По-перше, треба вирішити проблему добросовісних СЗЧ, які робляться з метою переведення до іншої частини. Після служби на бойових посадах 2 роки будь-який військовий має отримати право раз на рік перевестись автоматично на бойову посаду в іншу військову частину. Частини з кращим ставленням будуть збирати більше якісних людей.

По-друге, СЗЧ є усюди, але є частини з високим рівнем СЗЧ, а є у рази менше при виконанні однакових завдань. Випадки СЗЧ вище середного рівня мають отримувати службові розслідування щодо йомовірної відповідальності командирів та існуючих організаційних проблем від ГШ, МО та військового омбудсмана.

5. Проблема мобілізації через ТЦК та залучення армійських корпусів та бригад до мобілізації

До передової доходить у 3-4 рази менше людей, ніж мобілізують. Відповідальність за людину під час мобілізації фрагментована між різними структурами влади. Системи обліку дають багато помилок, відсрочками та зняттям з обліку торгують корупціонери, свій план по пошуку людей у поліції, свій план у ТЦК, свій план в навчальних центрах. Очевидно, що не можна покладати мобілізацію тільки на поліцію, або тільки на ТЦК, вони не вирішать існуючі проблеми, до якх і так вже залучені. Головні вигодонабувачі отримання поповнення - командири корпусів та бригад. Тому за кожною областю мають бути закріплені армійські корпуси та частини резерву ГК, які здійснюють мобілізаційні заходи спільно з поліцією та ТЦК. Це покращить контроль проти корупції, і кожен мобілізований буде потрапляти до військових, які у мобілізованих зацікавлені, і будуть дбати про них з першого кроку. А командири отримають планове поповнення і персональну відповідальність за своїх мобілізлованих.

6. Mission Control для піхотинця

Так само як міноборони запровадило Mission control для кожного вильоту дрона, так само необхідний Mission control для кожного піхотинця. Скільки часу піхотинець на нулі, яке забезпечення йому доставляють дрони, який у нього зв'язок, на коли запланована його ротація. І кожен випадок втрат та кожен випадок зниклих без вісті має бути зафіксований і має бути проведено After action review за участі перевірки ГШ та МО. Командири, які допускають системні невиправдані втрати особового складу мають позбавлятись права займати командні посади та переводитись не зважаючи на звання у піхотні підрозділи на рядові посади.

7. Росіяни

Досвід застосування російських добровольців з числа полонених на фронті дуже позитивний. В російській армії до людей ставляться як до скота, вони знають, що якщо їх обміняють, то знову кинуть на смерть, і тому шанси вижити воюючи за українців значно вищі. За рік у полон російські штурмовики потрапляють тисячами. Російські добровольчі підрозділи треба створювати в усіх наших частинах, які готові взяти на себе таку відповідальність.

8. Зниження віку мобілізації до 23 років виключно для поповнення молоддю підрозділів БПЛА

Молоді люди 23-25 потрібні для укомплектування підрозділів дронів, це значно покращить живучість нашої піхоти, та дозволить значно посилити перевагу України у висикотехнологічних озброєннях.

9. Контракти для добровольців

Контракт 18-24 треба змінити на контракт 18-22, але укладати його не на один рік, а хоча б на два. Якщо людина йде у піхоту добровільно, то вона має тримувати такі саме виплати в 1 мільйон премії незалежно від свого віку.