'Оказалась очень смелой': военный рассказал детали уникальной операции по эвакуации бабушки на НРК. Видео

Украинские военные провели уникальную операцию по эвакуации гражданской женщины из зоны боевых действий с помощью наземного робототехнического комплекса. 77-летнюю жительницу удалось вывезти без прямого контакта, используя современные технологии.

В ВСУ отмечают, что такие решения помогают спасать жизни в условиях повышенной опасности. Детали уникальной операции рассказал представитель 60-й отдельной механизированной бригады Максим Белоусов.

Он уточнил, что речь идет о пожилой жительнице поселка Ставки.

По его словам, женщину заметили непосредственно в день проведения операции, после чего сразу приняли решение ее спасать. Операция была технически сложной и требовала максимально осторожных действий из-за возраста гражданской.

Для эвакуации привлекли подразделение наземных робототехнических комплексов "Церберус". Именно с помощью этого комплекса удалось организовать вывоз женщины из опасной территории.

Связь с ней установили с помощью дрона, на котором закрепили письменное сообщение. После того как женщина прочитала инструкцию, она села на роботизированную платформу, которая доставила ее к точке эвакуации.

Далее военные первого механизированного батальона перевезли ее в безопасное место.

По словам Белоусова, 77-летняя женщина прожила в Ставках более 50 лет, однако из-за боевых действий была вынуждена покинуть свой дом.

Он отметил, что она проявила смелость во время эвакуации, хотя была немногословной в общении с военными.

Во время этой же операции военным удалось сопроводить к точке эвакуации еще трех гражданских лиц.

После завершения операции женщину передали специалистам патронатной службы "Ангелы Тройки" 60-й бригады. Сейчас она находится в безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении 77-летняя женщина пыталась самостоятельно выйти из зоны боевых действий, минуя воронки от снарядов и тела погибших односельчан. Ее заметили украинские военные и спасли из опасности с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

