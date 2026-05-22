'Есть хорошие результаты на ключевых направлениях': Зеленский заслушал доклад Сырского по фронту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном продолжении украинских дальнобойных ударов по территории России и сообщил о хороших результатах Сил обороны на ключевых направлениях фронта. По словам главы государства, украинские военные эффективно сдерживают российские штурмы и продолжают поражать российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении. Он рассказал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Зеленский заявил о новых ударах по российским НПЗ

Президент сообщил, что Украина продолжает реализовывать стратегию дальнобойных ударов по российской инфраструктуре.

"Наши дальнобойные санкции. Продолжаем достигать определенных целей в России, и это прежде всего российская нефтепереработка, их нефтяные экспортные возможности", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что в течение суток был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, который расположен примерно в 700 километрах от украинской границы.

"Продолжаем операции", – анонсировал президент новые удары по российским НПЗ.

Президент отметил результаты на фронте

Глава государства также сообщил о положительной ситуации на отдельных направлениях фронта.

"Важно, что фронтовые позиции тоже сильны, и в частности есть хорошие результаты на ключевых направлениях", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинские десантно-штурмовые войска и штурмовые подразделения за эффективное сдерживание российских атак.

"Благодарен нашим ДШВ и штурмовикам, благодарен всем подразделениям, которые эффективно останавливают российские штурмы", — заявил президент.

Зеленский также поблагодарил украинских военных и всех, кто поддерживает оборонный сектор государства.

"Спасибо всем, кто поддерживает нашу армию и Силы безопасности", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

С начала полномасштабного вторжения России украинские дроны-камикадзе атаковали не менее 24 из 33 российских НПЗ, мощностью более 1 млн тонн нефти в год. В то же время среди всех крупных комплексов под удары пока не попали только два – Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

В Американском институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские удары по НПЗ подрывают способность России заработать на нефти. Остановить или приостановить работу вследствие атак Вооруженных сил Украины уже были вынуждены крупнейшие НПЗ, которые производят примерно 30% российского бензина и около 25% дизтоплива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!