Украинские дроны не долетали только до двух НПЗ в 'европейской части' России

С начала полномасштабного вторжения России украинские дроны-камикадзеатаковали не менее 24 из 33 российских нефтеперерабатывающих заводов, мощностью более 1 млн тонн нефти в год. При этом среди всех крупных комплексов под удары не попали только два.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Вот Так". Выяснилось, что вне зоны атак остались только Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

Что известно

Как посчитали журналисты, чаще всего ВСУ атакуют Рязанский и Саратовский НПЗ, нанося по 15 атак на каждый с начала войны. Оба предприятия входят в число крупнейших НПЗ европейской части России.

Третье-пятое места по частоте атак занимают Афипский, Ильский иТуапсинский НПЗ в Краснодарском крае. По каждому было нанесено по 12 ударов.

Кроме того, в начале апреля 2026 года украинская армия впервые атаковала станцию "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в Перми, которая входит в десятку крупнейших в России. Повторная атака на предприятие состоялась 7 мая, а уже 13 мая НПЗ приостановил работу.

Медийщики отмечают, что после удара по Перми в России почти не осталось крупных нефтезаводов (с мощностью переработки от 10 млн тонн нефти в год и выше), которые не попадали под удары. Уцелели только два комплекса, Омский и Ангарский НПЗ, которые находятся за Уралом.

Омский НПЗ выпускает около 21 млн. тонн нефтепродуктов в год и входит в структуру "Газпромнефти", которой также принадлежит Московский НПЗ. Мощность Ангарского НПЗ составляет около 10,2 млн. тонн нефти в год.

Уцелел также и более меньший завод ТАИФ-НК, расположенный в Нижнекамске, Республика Татарстан. В то же время расположенный рядом Нижнекамский НПЗ был атакован дважды, в апреле 2024 и январе 2025 года.

В "От Так" подсчитали, что самым активным годом ударов ВСУ по российским нефтезаводам стал 2025 год. Тогда было зафиксировано 88 атак, причем большая половина состоялась во второй половине года.

В этом году Украина уже нанесла 32 удара, что почти столько же, сколько за весь 2024 год, когда было зафиксировано 34 атаки. Это также больше, чем за аналогичный период прошлого года: с января по июнь 2025 года по России было осуществлено лишь 24 удара.

Как сообщал OBOZ.UA, в Американском институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские удары по НПЗ подрывают способность России заработать на нефти. Остановить или приостановить работу вследствие атак Вооруженных сил Украины уже были вынуждены крупнейшие НПЗ, которые производят примерно 30% российского бензина и около 25% дизтоплива.

