Украинские удары по НПЗ подрывают способность России заработать на нефти: в ISW оценили последствия

Украинские дальнобойные "санкции" и дальше сокращают доходы государства-агрессора от переработки нефти. Они продолжают уменьшаться, несмотря на значительное подорожание энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке.

Под ударами БпЛА Сил обороны оказались нефтеперерабатывающие заводы, которые производят более 30% российского бензина и около 25% дизельного топлива. О трудностях, с которыми столкнулась РФ из-за украинских ударов, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Россия недополучает нефтедоллары

Аналитики констатировали, что украинские удары продолжают ограничивать доходы России от переработки нефти и энергетики. Эта тенденция фиксируется даже несмотря на то, что война на Ближнем Востоке обеспечила бюджету непредсказуемые поступления в краткосрочной перспективе.

По данным источников агентства Reuters, по состоянию на 20 мая практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России остановили или сократили производство топлива после недавних ударов.

Агентство утверждает, что атакованные НПЗ производят 30% бензина и 25% дизельного топлива в России.

Источник сообщил Reuters, что Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, мощность которого составляет 20 миллионов тонн в год, полностью остановил работу с 5 мая – после удара, который в ночь на 5 мая нанесли Силы обороны.

Reuters также отмечает, что остается непонятным, смог ли Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, мощность которого в год составляет 17 миллионов тонн, поддерживать частичную работу после украинского удара 20 мая.

Агентство Reuters также сообщило, что доходы России от продажи нефти и газа, как ожидается, вырастут на 39% в годовом исчислении – до 700 миллиардов рублей (около 9,8 миллиарда долларов) в мае из-за роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке.

При этом доходы агрессора с апреля этого года снизятся на 17%.

Reuters отмечает, что нефтегазовые доходы России с января по май 2026 года сократились примерно на треть в годовом исчислении до трех триллионов рублей (около 42,1 миллиарда долларов). Такую потерю доходов с апреля по май агентство объясняет увеличением российских субсидий на нефтеперерабатывающие заводы и циклическими выплатами налога на прибыль .

В то же время снижение доходов России от нефти с апреля по май, вероятно, также частично является результатом ударной кампании Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Ведь украинские войска значительно увеличили частоту, диапазон и интенсивность таких ударов с марта 2026 года, что создает чрезмерное влияние на экспорт российской нефти и мощности по переработке, а также подрывает способность России получать прибыль от роста мировых цен на нефть.

"ISW наблюдала за сообщениями летом-осенью 2025 года о том, что Россия пыталась восстановить повреждения своих нефтеперерабатывающих заводов, нанесенные украинскими ударами, поскольку западные санкции ограничили доступ России к необходимым деталям. РФ, вероятно, также будет трудно восстановить убытки от этой последней активизации ударной кампании Украины. Будущие украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, вероятно, будут продолжать обременять российские доходы и мешать России получать любые долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть", – говорится в материале ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на Сызранский НПЗ. Упомянутое предприятие расположено более чем в 800 км от украинской границы. В результате атаки горела одна из установок переработки нефти.

Этот завод обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России. Имеет выход на железнодорожные и речные маршруты, что позволяет отгружать продукцию как внутри РФ, так и на экспорт через Волгу и порты Каспия.

Мощность завода – 8,9 млн тонн нефти в год.

Производит широкий спектр топлива: бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум. Это делает предприятие критичным для регионального агросектора и транспорта.

Важен Сызранский НПЗ и для российской армии: он поставляет топливо на аэродромы и воинские части в Центральном и Южном округах РФ.

