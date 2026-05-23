Армия РФ уничтожила культовый храм на Харьковщине: бушевал масштабный пожар. Фото

В субботу, 23 мая, российская оккупационная армия нанесла удары по Балаклее Харьковской области. Вследствие вражеских обстрелов уничтожено культовое здание – храм.

К счастью, в момент атаки там никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Российский террор продолжается

"Харьковщина: россияне второй раз за день атаковали г. Балаклея, уничтожив культовое сооружение...К счастью, людей в момент удара в храме не было", – говорится в сообщении.

На здание захватчики направили беспилотник, после попадания которого, возник пожар на площади 1300 кв. м.

На месте происшествия, в условиях угрозы повторных обстрелов со стороны РФ, работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Напомним, 23 мая российские войска нанесли удар по центру Балаклеи, в результате чего пострадали мирные жители. Атака была осуществлена с помощью беспилотников, которые попали в центральную часть города. В результате обстрела зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и ранения людей.

Как сообщал OBOZ.UA, на окраине Сум 23 мая россияне ударили по траурной колонне. Враг направил беспилотник на людей, пришедших на похороны. Пострадали девять человек, один человек находится в тяжелом состоянии, еще один человек умер в больнице.

