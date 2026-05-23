Оккупанты РФ ударили по центру Балаклеи: четыре человека пострадали. Фото

Российские войска нанесли удар по центру Балаклеи на Харьковщине, в результате чего пострадали мирные жители. Атака была осуществлена с помощью беспилотников, которые попали в центральную часть города.

Видео дня

В результате обстрела зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры и ранения людей. Об этом сообщил начальник Балаклейской ГОА Виталий Карабанов.

По данным местной администрации, 23 мая 2026 года два российских беспилотника попали в центральную часть Балаклеи. В результате удара пострадали четверо гражданских жителей, им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Местные власти сообщили, что погибших нет, однако ранения получили люди разной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и фиксируют разрушения.

В результате обстрела поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: учреждения культуры, лицей, предприятие, работающее в гражданском секторе, кафе и многоквартирный жилой дом. Уровень разрушений уточняется.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что ее мишенью остаются мирные украинские города и гражданские люди. Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя", – отметил Карабанов.

Напомним, на окраине Сум 23 мая россияне ударили по траурной колонне. Враг направил беспилотник на людей, пришедших на похороны. Известно, что пострадали девять человек, один человек находится в тяжелом состоянии, еще один человек умер в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне атаковали Украину 124 дронами. Силы ПВО обезвредили 102 из них. Избежать попаданий, к сожалению, не удалось.

Также на днях Россия атаковала Днепр "Шахедами". В результате ударов повреждены две многоэтажки, пострадали люди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!