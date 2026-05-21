Россия атаковала Днепр 'Шахедами': повреждены две многоэтажки, есть пострадавшие. Фото

Российские войска совершили очередную атаку на Днепр с применением ударных беспилотников. В результате обстрела зафиксировано попадание в жилую застройку и возникновение пожара.

Видео дня

Известно о пострадавших среди мирного населения. Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

По предварительной информации, в результате атаки повреждены по меньшей мере два многоэтажных жилых дома. После попадания одного из дронов вспыхнул пожар, на месте работали спасатели и экстренные службы.

Впоследствии стало известно, что в результате удара пострадали пять человек. Среди них 34-летний мужчина, а также женщины в возрасте 43, 58, 66 и 78 лет.

Четырех пострадавших госпитализировали, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальным оказали необходимую помощь на месте.

Информация о масштабах разрушений и возможных дополнительных пострадавших уточняется. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обследование поврежденных зданий.

Напомним, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру. Враг ударил по городу баллистической ракетой, раздался сильный взрыв. Известно как минимум о двух погибших и шести пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, в Одессе правоохранители вместе со специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 20 мая провели спецоперацию по изъятию вражеского дрона со стены многоэтажки. Российский беспилотник застрял на уровне 15 этажа в стене 24-этажного жилого дома после ночной атаки захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!