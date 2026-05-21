'Все эти цифры верифицированы': Федоров рассказал, сколько стоит России каждый километр продвижения в Украине

Об этом отметил министр обороны Михаил Федоров на встрече с журналистами. Украине удалось существенно замедлить продвижение врага и постепенно перехватывать инициативу.

Какие потери несет враг

Федоров отметил, что на сегодняшний день мы наносим противнику катастрофические потери. "В апреле было убито или тяжело ранено 35 203 российских военных — это те, кто уже не вернутся на фронт. В марте — 35 351, в декабре — 34 544", – сказал министр.

И добавил, что все эти цифры верифицированы через систему еБалы и подтверждены боевыми подразделениями.

Враг на сегодняшний день несет непропорционально большие потери на каждом километре продвижения. Так, если в октябре захватчики теряли 67 своих военных на 1 км² продвижения, то в январе — 165, в феврале — 244, в марте — 254, в апреле — 179.

По словам министра, наша стратегическая цель на фронте – наносить противнику не менее 200 потерь на каждый квадратный километр продвижения.

Динамика подтверждает, что Украине удалось существенно замедлить продвижение врага и постепенно перехватывать инициативу. В то же время украинские войска наращивают активные действия и освобождают территории.

Отключение Starlink для оккупантов

Важным фактором для ослабления россиян является отключение для них Starlink.

"Кроме работы украинских военных и других факторов, здесь важную роль здесь сыграло отключение Starlink для россиян в феврале 2026 года. Россияне так и не смогли найти ему полноценную замену, и это дает нам критическое преимущество на поле боя", – отметил Федоров.

Развитие middle strike

Еще одни важным фактором для получения преимущества на поле боя стало развитие направления middle strike. Ведь чем больше удается уничтожить противника на глубине, тем меньше штурмовых действий.

"Мы начали активно закупать middle strike-дроны, и сегодня это одно из главных технологических преимуществ на фронте. Мы сознательно сделали ставку на это направление, поэтому и видим результат. Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожают врага на оперативной глубине, тем меньше штурмовых действий происходит на фронте".

Увеличение обеспечения армии

По словам министра обороны, в 2026 году значительно выросли темпы обеспечения армии. В частности, если сравнить обеспечение за первые четыре месяца 2026 года с тем, что было в прошлом году, то это совсем другой масштаб.

"Увеличилось обеспечение FPV на оптоволокне, тяжелых бомберов, крылья для разведки, mid-strike-дронов, deep strike дронов, дронов типа Mavic, легких бомберов, перехватчиков Shahed и другого", – сказал Федоров.

