Российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум: есть погибший и пострадавшие

На окраине Сум 23 мая россияне ударили по траурной колонне. Враг направил беспилотник на людей, пришедших на похороны.

Известно о девяти пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии, еще один мужчина скончался в больнице. О циничном преступлении захватчиков рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Россияне атаковали траурную колонну

Потрясающий своим цинизмом удар оккупанты нанесли днем 23 мая.

"Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. Пострадали люди. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно, один человек – в тяжелом состоянии", – отметил Григоров.

Начальник Сумской МВА Артем Кобзарь уточнил: люди шли на местное кладбище.

Григоров добавил, что все обстоятельства и последствия удара на момент сообщения (11:51) еще устанавливались. Также Григоров предостерег жителей области относительно того, что угроза повторных атак со стороны врага сохраняется.

"Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвал чиновник.

Впоследствии Григоров уточнил: по состоянию на 12:30 известно о девяти пострадавших.

"Сейчас медики борются за жизнь тяжелораненого в Сумской громаде – проводятся реанимационные мероприятия. Еще один человек находится в тяжелом состоянии. Его оперируют, молимся за их спасение", – написал он.

Четырем людям на момент сообщения медики уже оказали помощь, они будут лечиться амбулаторно.

Через некоторое время Григоров сообщил, что чуда не произошло: жизнь мужчины, которого пытались реанимировать, медикам не удалось.

"К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне в Сумах. Медики сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь... Сейчас устанавливается личность погибшего", – написал чиновник.

