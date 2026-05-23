Враг атаковал Украину дронами: украинские воины обезвредили 102 из 124 российских БпЛА

В ночь на 23 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 124 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 102 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход вражеской атаки

Начиная с 18:30 22 мая и до 08:30 сегодняшнего дня россияне атаковали Украину 124 БпЛА – ударными, типа "Шахед" (в том числе и реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Пуски россияне осуществляли с направлений российских городов Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 12 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько групп вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ПС.

Последствия вражеских ударов

Ночью вражеские БпЛА атаковали админздание в Полтавском районе. Там возник пожар, по состоянию на 4 утра он был ликвидирован.

"К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

В Александровке Краматорского района Донецкой области в результате дронового удара врага повреждена пожарно-спасательная часть.

Удары по поселку россияне нанесли накануне вечером, рассказали в ГСЧС.

"В результате обстрела получили повреждения две единицы пожарно-спасательной техники и здание подразделения. Кроме того, возник пожар кровли, который спасатели ликвидировали. Личный состав не пострадал", – подчеркнули в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На Днепропетровщине враг атаковалтри района области беспилотниками. Сбить удалось 14 из них.

Били россияне по Петропавловской, Шахтерской и Васильковской общинах, что на Синельниковщине. Изуродованы многоквартирный дом, админздание и хозяйственная постройка.

В Грушевской громаде на Криворожье поврежден частный дом.

Нанес удар противник и по Марганецкой и Покровской громадам, что на Никопольщине.

"Всюду обошлось без пострадавших", – заверил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что 20 мая Россия уничтожила в Днепре склад гуманитарной помощи ООН стоимостью $1 млн. В результате атаки погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Также появилась информация, что в результате удара РФ по Днепру погиб студент медицинского университета.

