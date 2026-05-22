'Учился и строил планы': в результате удара РФ по Днепру погиб студент медицинского университета. Фото

Из-за российского обстрела Днепра погиб студент медицинского университета Дмитрий Самойленко. Вражеская ракета попала в складские помещения, где находился 18-летний юноша.

О трагедии сообщили на Facebook-странице совета студентов Днепровского государственного медицинского университета. Там открыли сбор средств для семьи погибшего.

Дмитрий учился на первом курсе факультета реабилитации. Кроме учебы, юноша занимался спортом и участвовал в соревнованиях.

Друзья и преподаватели запомнили его активным, жизнерадостным и настойчивым студентом.

Российский обстрел Днепра 20 мая

В ночь на среду, 20 мая, российские войска совершили очередную ракетную атаку по Днепру. По городу оккупанты нанесли удар баллистической ракетой. В результате обстрела погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Пятеро из них находятся в больнице, состояние трех медики оценивают как тяжелое.

По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, в тяжелом состоянии находятся 42-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 47 и 25 лет. Еще двое пострадавших, мужчины 47 и 40 лет, находятся в состоянии средней тяжести. Один 27-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В прокуратуре Днепропетровской области отметили, что взрывная волна повредила складские помещения одного из пищевых предприятий, а также выбила окна в жилых домах рядом.

Напомним, вечером 19 мая российские оккупанты прицельно атаковали дроном гражданский автомобиль в Буринской общине Сумской области. Погибла пассажирка, водитель получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в Михайловском соборе прошла церемония прощания с двумя сестрами – Любавой и Верой Яковлевыми. Девушки погибли в результате ракетной атаки РФ по столице 14 мая.

