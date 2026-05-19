Оккупанты коварно атаковали гражданскую машину на Сумщине: погибла женщина, мужчина получил ранения и ожоги

Вечером во вторник, 19 мая, российские оккупанты прицельно атаковали дроном гражданский автомобиль в Бурынской громаде Сумской области. Погибла пассажирка, водитель получил ранения.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Жертвой этой атаки РФ стала 48-летняя местная жительница.

"Искренние соболезнования родным и близким", – написал Григоров.

58-летний мужчина, который был за рулем автомобиля, получил множественные ранения и ожоги. Его доставили в больницу, медики оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 мая оккупанты атаковали ударным дроном гражданскую инфраструктуру на Сумщине. Из-за вражеской атаки погибли двое мужчин. Еще четыре человека получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!